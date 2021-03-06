سانا: مسلحون يستهدفون بالقذائف الصاروخية شمال غرب حماة

اعتدت الجماعات المسلحة المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بشمال غرب محافظة حماة السورية، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن مسلحين يتحصنون في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي اعتدوا بالقذائف الصاروخية على المنازل في بلدة جورين بالريف الشمالي الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات أسفرت عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والمرافق العامة.

وتنتشر الجماعات المسلحة المنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب وتعتدي بشكل متواصل على القرى الآمنة المجاورة، ما يؤدي إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

المصدر: سانا