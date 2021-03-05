المغرب.. تسجيل 4 وفيات و420 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 394 في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 485567 حالة.

كما سُجلت 4 وفيات جديدة بالفيروس نزولا من 16 أمس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في المملكة إلى 8673.

وتعافت 477 حالة جديدة ليرتفع مجموع المتعافين من الفيروس إلى 471410.

وتلقى 3877687 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، كما حصل 499942 على الجرعة الثانية.

المصدر: "رويترز"