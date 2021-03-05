المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر والجزائر

قررت السلطات المغربية، تعليق الرحلات الجوية مع كل من الجزائر ومصر لغاية الـ21 من مارس القادم، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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وقال المكتب الوطني للمطارات في المغرب إن "المسافرين العابرين لمطارات هذه الدول يشملهم قرار حظر الدخول إلى التراب الوطني".

وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 20 بلدا، بينهم إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وأوكرانيا والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

المصدر: "هسبريس"