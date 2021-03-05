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سوريا.. مقتل مسلحين من "قسد" وإصابة آخرين بهجوم في ريف دير الزور

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل مسلحين من
Reuters
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قتل مسلحان من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم نفذه مجهولون على حاجز لهذه القوات بريف دير الزور الجنوب شرقي.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية قولها إن "مجهولين قاموا صباح اليوم بإطلاق النار بشكل مباشر على حاجز لميليشيا قسد في بلدة جديد بكارة بجنوب شرق دير الزور، ما أدى لمقتل اثنين من مسلحي الميليشيا على الفور".

وقتل أمس الخميس ثلاثة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات استهدفت آلياتهم في قرية طويرش ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور في سوريا.

المصدر: "سانا"

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