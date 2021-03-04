 
مباشر

سوريا.. مقتل ثلاثة مسلحين من "قسد" وإصابة آخرين بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل ثلاثة مسلحين من
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwfu

قتل ثلاثة مسلحين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وأصيب ثلاثة آخرون في هجمات استهدفت آلياتهم في قرية طويرش ومفرق قرية رويشد بريفي الحسكة ودير الزور في سوريا.

إقرأ المزيد
سانا:
سانا: "قسد" تعيد نصب حواجزها في القامشلي وتمنع دخول الطحين إلى الحسكة

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية قولهم إن "انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف سيارة تقل عددا من مسلحي مليشيا "قسد"، بينهم قيادي، قرب محطة وقود مقابل قرية طويرش، أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخر، وإحداث أضرار مادية في المكان".

وفي ريف دير الزور الشمالي ذكرت مصادر أهلية لـ"سانا" أن "مسلحا من المليشيا قتل وأصيب اثنان آخران باستهداف سيارتهم على طريق الخرافي عند مفرق قرية رويشد، على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور".

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا