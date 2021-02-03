سانا: "قسد" تعيد نصب حواجزها في القامشلي وتمنع دخول الطحين إلى الحسكة

أعادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" نصب حواجزها في عدد من أحياء مدينة القامشلي وعند مخبز البعث الآلي وذلك بعد ساعات من بدء إجراءات رفع الحصار الخانق الذي فرضته "قسد" لمدة 20 يوما.

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن "ميليشيا قسد عمدت بعد ساعات من بدء رفع حصارها الجائر على المدنيين في حيي حلكو وطي، إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء حيث تقوم الميليشيا بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثا عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت تنديدا بالحصار مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث".

وأضافت الوكالة أن "ميليشيا قسد منعت الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل" مشيرة إلى مواصلة الميليشيات اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية فيما حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه".

وبدأت أمس اجراءات فك الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي وذلك بفتح عدد من الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين.

المصدر: "سانا"