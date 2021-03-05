مراسلنا: البابا فرنسيس يصل مطار بغداد في أول زيارة بابوية إلى العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الجمعة، بوصول البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة رسمية لبابا إلى العراق.

وقال مراسل RT، إن "طائرة البابا هبطت قبل قليل في مطار بغداد الدولي، ويتحضر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لاستقباله في صالة الشرف داخل المطار باستقبال رسمي".

وأضاف، أن "البابا سيتوجه بعد اجتماعه بالكاظمي إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس العراقي برهم صالح ونخب أكاديمية ودينية وبعد ذلك يعقد اجتماعا خاصا مع البابا".

المصدر: RT