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مصر.. السلطات تقرر إزالة مبنى مثير للجدل

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مصر.. السلطات تقرر إزالة مبنى مثير للجدل
Reuters
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قررت الأجهزة التنفيذية في مركز الرحمانية التابع لمحافظة البحيرة في مصر، التحرك ضد العقار المخالف المتكون من ثلاثة طوابق، الأول والثاني لمسجد وقبته، والثالث لسكن يعلو المسجد والقبة.

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وقررت الوحدة المحلية لمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، تنفيذ إزالة المبنى السكني أعلى المسجد بوسط المدينة، لمخالفته الشروط والضوابط الخاصة بالوحدات المحلية.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الرحمانية عادل عباسي، أنه وجب إزالة المبنى أعلى المسجد، دون المساس بالمسجد نفسه، مشيرا إلى أن صاحب العقار لم يسجل المبنى أعلى المسجد لصالح الأوقاف، كما زعم من قبل.

وظهرت صورة مثيرة للجدل، عبارة عن ثلاثة طوابق، الطابق الأول مسجد يعلوه طابق ثان به قبة المسجد، ثم طابق ثالث يبدو عليه أنه شقق سكنية أو مخازن، وهو ما أثار دهشة رواد السوشيال ميديا.

المصدر: الوطن

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