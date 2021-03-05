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مصدر ينفي لـRT تقديم "مصر للطيران" طلب تسيير رحلات من وإلى إسرائيل

أخبار العالم العربي

مصدر ينفي لـRT تقديم
Reuters
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نفى مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصرية لـRT أن تكون شركة "مصر للطيران" تقدمت بطلب رسمي لتسيير رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن شركة العال الإسرائيلية هي من تسير رحلات إلى مصر، مشيرا إلى أن أعضاء السفارة الإسرائيلية وأشخاص قليلي العدد فقط هم من يسافرون إلى إسرائيل، وهو أمر لا يستدعي تسيير رحلات إلى إسرائيل من شركة مصر للطيران.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا لقناة "i24news" الإسرائيلية إن "إسرائيل تلقت طلبا رسميا من قبل شركة "مصر للطيران" لتشغيل رحلات إلى إسرائيل بدلا من شركة طيران سيناء، التي تقوم بتسيير هذه الرحلات على مدار عقود، وذلك بعد رفض الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، أن تقوم شركة الخطوط الوطنية التي تحمل العلم المصري، الهبوط في إسرائيل.

المصدر: RT

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