الحوثيون يدعون لافروف إلى زيارة صنعاء خلال جولته الخليجية القادمة

دعت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى زيارة صنعاء خلال جولته الخليجية الأسبوع المقبل.

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، محمد علي الحوثي، على حسابه في "تويتر"، لافروف إلى زيارة العاصمة اليمنية "للاطلاع على الاستقرار الأمني وإعادة فتح سفارة روسيا بمقرها في صنعاء.. بدلا عن بقائها في الرياض".

ندعو وزير الخارجية الروسي الذي يعتزم زيارة المنطقة من 8 وحتى 12 مارس

إلى زيارة صنعاء للاطلاع على الاستقرار الأمني

وإعادة فتح سفارة #روسيا بمقرها ب #صنعاء لمعرفةالوضع الإنساني الكارثي الذي تصنعه دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه

بدلا من بقائها ب #الرياضpic.twitter.com/oBbyM62mNO — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 4, 2021

كما ناشد الحوثي وزير الخارجية الروسي "معرفة الوضع الإنساني الكارثي الذي تصنعه دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه" في اليمن.

وجاءت هذه التغريدة في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الروسية أن لافروف سيزور كلا من الإمارات والسعودية وقطر الأسبوع القادم.

المصدر: RT