لافروف يتوجه لجولة خليجية ستشمل الإمارات والسعودية وقطر

يستعد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف لزيارة منطقة الخليج الأسبوع القادم بجولة إقليمية ستشمل كلا من الإمارات والسعودية وقطر.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الخميس أن جولة لافروف القادمة ستستمر من 8 حتى 12 مارس الجاري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن أجندة عميد الدبلوماسية الروسية في الدول الخليجية تشمل أفق التعاون في أسواق الطاقة وسبل محاربة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: تاس + نوفوستي