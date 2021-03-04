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مصر.. الحكم بسجن وزير الإعلام السابق 3 سنوات وعزله من الوظيفة

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مصر.. الحكم بسجن وزير الإعلام السابق 3 سنوات وعزله من الوظيفة
Reuters
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قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد حكم معاقبة وزير الإعلام المصري السابق أنس أحمد نبيه الفقي، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات.

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وألزمت المحكمة الوزير السابق بالمصاريف الجنائية، حيث تم الحكم عليه لاتهامه بإهدار المال العام.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2032 جنايات بولاق أبوالعلا، والتي صدر بها حكم منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

المصدر: "مصر تايمز"

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