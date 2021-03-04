مصر.. الأوقاف تفتح تحقيقا بعد انتشار صور غريبة لمسجد

أعلن رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف في مصر جابر طايع، إنه تم فتح تحقيق عاجل في واقعة المسجد الذي يعلوه منزل بمحافظة البحيرة.

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وقال معلقا على الواقعة: "تم فتح تحقيق عاجل لأنه يعد اعتداء على حرمة بيت من بيوت الله واستخفافا بقدسية المسجد".

وقال في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية: "هذا ليس بمسجد، ولكنه مبنى أنشئ في محطة بنزين على طريق الرحمانية، وصاحب العقار بناه بجوار البنزينة، ولم يحصل على ترخيص من الوزارة ببناء مسجد".

وأضاف طايع: "المبنى ما زال تحت التشطيب ولم يستغل لا للصلاة ولا للسكن حتى الآن، وليس بتابع للوزارة".

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمسجد جرى بناؤه على أراضٍ زراعية، بين طابقين مع إقامة منزل فوقه.

وأظهرت الصورة ثلاثة طوابق، الطابق الأول مسجد يعلوه طابق ثاني به قبة المسجد، ثم طابق ثالث يبدو عليه أنه شقق سكنية أو مخازن.

المصدر: الوطن