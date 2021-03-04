 
مباشر

مقتل عدد من الجنود جراء استهداف قائدين عسكريين في عدن بعبوة ناسفة

أخبار العالم العربي

مقتل عدد من الجنود جراء استهداف قائدين عسكريين في عدن بعبوة ناسفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwdj

أفادت وسائل إعلام محلية باستهداف لموكب العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد والعميد نبيل المشوشي بسيارة مفخخة بمدينة عدن.

وأكد إعلام التوجيه المعنوي التابع لقوات الإسناد والدعم نجاة العميدين الوالي و المشوشي ومقتل عدد من الجنود وجرح آخرين.

وذكر مراسلنا أن الانفجار الذي استهدف الموكب كان بعبوة ناسفة زرعت داخل برميل بالقرب من خط سير الموكب، مضيفا بأن العملية تمت بمدينة الشعب التي يقع فيها معسكري قيادة التحالف وقوات الاسناد والدعم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا