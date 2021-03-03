تسجيل 8 وفيات و594 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 393 مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 484753 حالة.

كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة وهو نفس العدد المسجل أمس.

وارتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء في المملكة إلى 8653 حالة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن 557 حالة تعافت من الفيروس ليصل عدد الذين شفوا من الفيروس 470425.

ويواصل المغرب التوصل بمزيد من شحنات لقاح كورونا مع تقدم عملية التطعيم على نطاق واسع، حيث تحصل لغاية 1 مارس الجاري، على خامس شحنة من لقاحات كورونا، ليبلغ المخزون المغربي من اللقاحات 8 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" و"سينوفارم".

وأصبحت المملكة المغربية أول بلد إفريقي يحصل على هذا الكم من اللقاحات في ظرف شهر واحد من إطلاق عملية التلقيح المجاني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين.

وبلغ عدد من استفادوا من التلقيح بالمغرب ثلاثة ملايين و657 ألفا و468 شخصا (الجرعة الأولى)، فيما أوضحت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 293 ألفا و857 شخصا.

المصدر: وكالات