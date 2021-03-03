نجل عادل إمام يكشف حقيقة تدهور حالة "الزعيم" الصحية (فيديو)

كشف الإعلامي شريف عامر حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام.

وقال شريف عامر:" تواصلت مع رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، وأكد أن كل الشائعات المنتشرة حول تدهور حالة الفنان عادل إمام، ليست صحيحة".

وأضاف خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "رامي أكد أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وما يتردد حول وضعه على جهاز تنفس صناعي غير صحيح بالمرة".

وصرح بأن الفنان عادل إمام بصحة جيدة وهو وسط عائلته وأحفاده، مشيرا إلى أنه قام بنقل ما قاله نجل الفنان.

المصدر: RT