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قطر تشكر مصر وتعلق على الأوضاع في سوريا

أخبار العالم العربي

قطر تشكر مصر وتعلق على الأوضاع في سوريا
وزير خارجية قطر
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توجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالشكر إلى مصر على جهودها خلال الدورة الماضية لمجلس جامعة الدول العربية.

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وجدد بن عبدالرحمن، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، الدعوة للمجتمع الدولي إلى السعي لدعم عملية السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وناشد وزير الخارجية القطري المجتمع الدولي أيضا إيجاد حل للانتهاكات والجرائم التي ترتكب في سوريا، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وأضاف أن قطر تشدد على موقفها الثابت بأهمية الحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وإنهاء حالة الحرب هناك وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وثمن وزير خارجية قطر "بيان العلا" الصادر عن القمة الخليجية الأخيرة الذي أنهى الأزمة الخليجية التي استمرت 3 سنوات.

المصدر: المصري اليوم

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