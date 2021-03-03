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أول لقاء منذ 4 سنوات بين وزيري خارجية مصر وقطر (صورة)

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أول لقاء منذ 4 سنوات بين وزيري خارجية مصر وقطر (صورة)
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نشرت وزارة الخارجية المصرية صورة تجمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أثناء لقائه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية.

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ولم توضح وزارة الخارجية المصرية تفاصيل اللقاء بين شكري ومحمد بن عبد الرحمن، حيث اكتفت بنشر الصورة مرفقة بتعليق: "الآن.. الوزير سامح شكري يلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق أن وفدين يمثلان الجانبين المصري والقطري عقدا اجتماعا في الكويت الثلاثاء الماضي، وذلك لأول مرة منذ "بيان العلا"، لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021".

المصدر: RT

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