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بعد إعلان توقف المفاوضات.. مصر توجه رسالة إلى إثيوبيا حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

بعد إعلان توقف المفاوضات.. مصر توجه رسالة إلى إثيوبيا حول سد النهضة
Reuters
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أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تسعى لاتفاق مائي يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية.

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وأوضح شكري خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة: "لم نسع إلى انتقاص أي طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر والسودان في مياه النيل".

وثمن وزير الخارجية المصري سامح شكرى، الدور العربي الداعم لموقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وكان شكري، قد قال إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة واتفاق الملء والتشغيل تعثر وانقطعت المفاوضات.

وأوضح: "أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة تعتبر تجاوزا (..) تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع".

المصدر: وكالات

 

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