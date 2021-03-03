أول رد من إثيوبيا على بيان مصر والسودان بشأن سد النهضة

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بأنها تتوقع التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددة على أنها "على استعداد للتفاوض بحسن نية".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي: "إثيوبيا تؤمن بمواصلة المفاوضات بروح إيجابية بواسطة الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".

يأتي التعليق الإثيوبي بعد أن طالب وزيرا خارجية مصر والسودان، الثلاثاء، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

المصدر: وكالات