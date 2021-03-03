ليبيا.. وصول طليعة فريق المراقبين الدوليين للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار

وصلت طليعة فريق مراقبين دوليين تضم نحو عشرة أشخاص إلى ليبيا، للإعداد لمهمة الإشراف على وقف إطلاق النار المطبق في ليبيا منذ أشهر، وفق مصادر وكالة "فرانس برس".

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وأشارت هذه المصادر للوكالة الفرنسية إلى أن هدف هذه الطليعة أيضا "التحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد".

وأفاد مصدر دبلوماسي في تونس لـ"فرانس برس" بأن هذه الطليعة المكونة من ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وصلت إلى طرابلس الثلاثاء عبر العاصمة التونسية.

كما لفت مصدر دبلوماسي في نيويورك إلى أن هذه البعثة ستقدم إلى مجلس الأمن في 19 مارس الجاري، تقريرا عن وقف إطلاق النار، ورحيل آلية مراقبة القوات الأجنبية، بحسب "فرانس برس".

وأوضحت الوكالة أنه من المفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة (الغرب)، وبنغازي (الشرق)، حيث أن مهمة هذه البعثة، التي يفترض أن تستمر خمسة أسابيع، هي التحضير لنشر مراقبين لاحقا، في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، حسب المصدر نفسه.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الشهر الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، إذ قالت مبعوثة الأمم المتحدة السابقة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الفريق سيمثل قوة "خفيفة" و"قابلة للتطوير"، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

المصدر: "فرانس برس"