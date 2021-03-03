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الطيران العراقي يوجه 10 ضربات لتنظيم "داعش" شمالي البلاد

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الطيران العراقي يوجه 10 ضربات لتنظيم
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن توجيه 10 ضربات جوية ضد أوكار تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية شنت صباح اليوم، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك شمالي العراق".

وأضافت، أن "الطائرات العراقية وجهت 10 ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار".

المصدر: RT

 

 

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