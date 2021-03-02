البرلمان العراقي يسعى لتشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش"

أكد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش".

وأشار مكتب الكعبي في بيان له، إلى أن الأخير "استقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش المستشار في الأمم المتحدة كريم خان، والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزي".

وبين الكعبي، وفقا للبيان، أن "مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره"، مؤكدا "قرب رفعه للقراءة الأولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون".

وأوضح أن "تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش، بأن هذه المحكمة هي الأولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره".

وشدد الكعبي، على أن "تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء إليها حتى في المحاكم الدولية".

وأكد، أن "القانون فرصة ثمينة يمهد العراق من خلاله لمحاكمة دولية في إطار وطني ولدفع الدول لدعمه، كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم".

المصدر: "السومرية نيوز"