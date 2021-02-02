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الكاظمي يعلق على مقتل "والي الجنوب" في "داعش"

أخبار العالم العربي

الكاظمي يعلق على مقتل
Reuters RAF
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن مقتل "والي الجنوب" في تنظيم "داعش" جاء "وفاء لدماء الشهداء".

وكتب على "تويتر": "استكمالا لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاء لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح".

وأضاف، أن "صباح هو المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الارهاب. قواتنا الأمنية رفعة رأسنا. عاش العراق".


المصدر: RT

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