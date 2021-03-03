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الخارجية الأمريكية تعلق على آفاق العمل المشترك مع تركيا في سوريا

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية تعلق على آفاق العمل المشترك مع تركيا في سوريا
Reuters TOM BRENNER
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل بشكل بناء مع تركيا عى تفعيل المصالح المشتركة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "لدينا مصالح مشتركة مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا".

وأضاف: "سنواصل العمل البناء في المستقبل مع تركيا لتحقيق مصالحنا المشتركة".

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يذكر أن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه تركيا في سوريا كانت تثير تساؤلات لدى الأوساط السياسية الأمريكية وأعضاء الكونغرس، وخاصة على خلفية العمليات العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية التي كانت أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا.

وفي هذا السياق أثار انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق بشمال شرقي سوريا انتقادات من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس.

المصدر: تاس

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