أمير الكويت يصدر مرسوما بالموافقة على الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما يقضي بالموافقة على التشكيل الحكومي الجديد، الذي رفعه إليه رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكان الحمد الصباح أعلن عن رفع أسماء الوزراء في حكومته الجديدة إلى الجابر الصباح لإقرارها.

وقال الحمد الصباح في بيان نشره على "تويتر"، إنه "استحدث حقيبتين جديدتين، الأولى وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة والثانية لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف أن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه".

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

المصدر: "رويترز"