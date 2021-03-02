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بعد غضب كبير في مصر... وزير التعليم العالي يتخذ إجراء عاجلا بشأن سؤال وفاة المغربي "بن شرقي"

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بعد غضب كبير في مصر... وزير التعليم العالي يتخذ إجراء عاجلا بشأن سؤال وفاة المغربي
RT
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي في مصر
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وجه وزير التعليم العالي في مصر بإحالة أستاذ مادة القانون بجامعة سوهاج للتحقيق وإيقافه عن العمل، بسبب سؤال في امتحان عن وفاة اللاعب المغربي ومهاجم نادي الزمالك أشرف بن شرقي بكورونا.

وأجرى الوزير خالد عبد الغفار اتصالا هاتفيا باللاعب، وأعرب عن استياء الوزارة لهذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي.

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وأكد تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.

بعد غضب كبير في مصر... وزير التعليم العالي يتخذ إجراء عاجلا بشأن سؤال وفاة المغربي
RT

وكان اسم اللاعب أشرف بن شرقي والتطرق لحياته الشخصية قد أدخل في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، والذي أداه طلاب الفرقة الرابعة، اليوم الثلاثاء، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة سوهاج.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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