غضب كبير في مصر بسبب سؤال في كلية حقوق حول وفاة المغربي "بن شرقي".. والجامعة تتحرك بشكل عاجل (صورة)

أثار سؤال في امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق في جامعة سوهاج بمصر غضب جماهير نادي الزمالك المصري.

وافترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربي ومهاجم نادي الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصري الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.

ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة عن أسئله وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

ونشر نشطاء جماهير نادى الزمالك السؤال على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مع اسم الدكتور واضع الامتحان وصورته، ومرفق معها بوستات وتعليقات غاضبة تطالب إدارة النادى بسرعة مقاضاته، فيما جرى تداول المنشور بسرعة كبيرة بين صفحات جماهير النادى الأبيض، وانهالت التعليقات الغاضبة على المنشور والتى قالت عن الدكتور واضع الامتحان إنه أهلاوى وإنه يكره اللاعب بن شرقى بسبب أدائه القوى مع نادى الزمالك، مهددين برفع دعاوى قضائية ضد واضع الامتحان.

وعلى الفور قررت جامعة سوهاج وقف انتداب الأستاذ الذي وضع سؤال "بن شرقى" ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لجريدة "اليوم السابع": "إننا نقدر اللاعب وأسرته والشعب المغربي، وندين ما قام به الأستاذ، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات تكون سرية ولا يطلع عليها إلا أستاذ المادة، وأن الجامعة فوجئت بالسؤال، كما فؤجى به الطلاب، ونقدر جماهير وشعبية نادي الزمالك، ونؤكد على احترامنا الكامل للجميع".

واستطرد، أنه فيما يخص وضع السؤال في الامتحان فإن سيتم احتساب درجة السؤال للطلاب ولن يتم إلغاؤه.

المصدر: اليوم السابع