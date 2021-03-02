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قرار أمريكي بإعطاء الأولوية للسودانيين بالحصول على تأشيرة الهجرة

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قرار أمريكي بإعطاء الأولوية للسودانيين بالحصول على تأشيرة الهجرة
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها ستعطي الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة إلى أراضيها للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وأكدت الخارجية الأمركية أن مواطني السودان الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء ورفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان ترامب الرئاسي، سيجدون الأولوية في الحصول على التأشيرة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد أصدر قرارا بحظر مواطني 6 دول بينها السودان من السفر إلى الولايات المتحدة إبان فترة توليه الرئاسة الأمريكية.

 المصدر: RT+سودان برس

 

 

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