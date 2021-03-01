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"سانا": القوات الأمريكية تخرج شاحنات محملة بالحبوب المسروقة من سوريا إلى شمال العراق

أخبار العالم العربي

AFP
القوات الأمريكية في سوريا
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أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الشاحنات المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير بريف المالكية، واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط".

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"سانا": الجيش الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق

المصدر: "سانا"

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