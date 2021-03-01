المغرب يعلق آليات التواصل مع السفارة الألمانية بالرباط بسبب "سوء التفاهم العميق"

أعلنت المملكة المغربية عن تعليق جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن "هذا القرار جاء بسبب سوء "التفاهم العميق" مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية".

ودعا بوريطة، في الرسالة القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى "وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة".

هذا ولم يوضح الوزير المغربي طبيعة "سوء التفاهم العميق" مع ألمانيا.

المصدر: "هسبريس"