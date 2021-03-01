الحوثيون ينشرون فيديو لإطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض - فيديو

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين فيديو يظهر لحظة إطلاق صاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار" على مطار الملك خالد في الرياض الجمعة الماضية.

وأعلنت الجماعة شن هجوم على السعودية باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وقالت إن "9 طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة في الرياض، فيما أطلقت 6 مسيرات أخرى على مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط".

في المقابل، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم الحوثيين، وقال إنهم "حاولوا استهداف الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضي اليمنية"، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان.

يأتي ذلك فيما تحتدم المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة مأرب.

المصدر: RT