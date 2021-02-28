الحوثيون يعلنون شن هجوم على السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية شن هجوم على السعودية باستخدام صاروخ باليستي وطائرات مسيرة.

وقالت الجماعة إن تسع طائرات مسيرة استهدفت مواقع حساسة في الرياض، فيما أُطلقت ست مسيّرات أخرى على مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط.. في المقابل، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم الحوثيين، وقال إنهم حاولوا استهداف الرياض بصاروخ أُطلق من داخل الأراضي اليمنية، مضيفا أن الدفاعات الجوية أسقطت خمس طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان. يأتي ذلك فيما تحتدمُ المعاركُ بين قواتِ الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة مأرب.