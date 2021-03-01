منظومات "بانتسير-إس"  و"بوك إم 2 " صدت غارة إسرائيلية قرب دمشق

قال مصدر عسكري مطلع، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن منظومات "بانتسير-إس" و"بوك إم 2 "، تصدت للضربات الجوية الإسرائيلية على ضواحي دمشق.

وأضاف المصدر، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية هذه، أثبت فعاليتها ونجاعتها خلال هذه الغارة الإسرائيلية.

في مساء يوم 28 فبراير، قامت طائرات حربية إسرائيلية من طراز " إف 16 " من فوق هضبة الجولان، بإطلاق صواريخها على مطار دمشق الدولي وبعض القرة قرب العاصمة السورية.

واعترضت بطاريات الدفاع الجوي السورية، الصواريخ الموجهة الإسرائيلية.

وقال المصدر: "بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية من طراز بانتسير-إس، وبوك إم 2 ، تم تدمير الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها ، مما يؤكد الكفاءة العالية لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات".

وشدد المصدر، على أنه لم تقع أية خسائر في الأفراد والمعدات، بين عناصر الجيش السوري.

المصدر: نوفوستي