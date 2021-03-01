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أول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل

أخبار العالم العربي

أول تغريدة للسفير الإماراتي من إسرائيل
Reuters
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بحث السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

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وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون
وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون

وكتب آل خاجة في تغريدة على موقعه الرسمي في "تويتر" "وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل والتقيت بمعالي غابي أشكينازي وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وكانت إسرائيل أكدت في وقت سابق من اليوم، وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

المصدر: RT

 

 

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