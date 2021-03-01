سلطنة عمان تفرض إغلاقا تجاريا جزئيا من 4-20 مارس

أعلنت سلطنة عمان أنها ستفرض إغلاقا تجاريا جزئيا في البلاد من 4 ولغاية 20 مارس.

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وأفاد التلفزيون الرسمي العماني اليوم الاثنين بأنه تقرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من الرابع وحتى العشرين من مارس في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسؤول عماني، الخميس الماضي، عن إجراء السلطنة مشاورات مع دول مجلس التعاون لإصدار جواز سفر خاص بفيروس كورونا، وذلك في ظل "وضع مقلق" بشأن تفشي الجائحة في أراضي السلطنة.

المصدر: رويترز