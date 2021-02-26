عمان تكشف عن مشاورات بشأن اعتماد "جواز سفر كورونا خليجي"

كشف مسؤول عماني، أمس الخميس،عن إجراء السلطنة مشاورات مع دول مجلس التعاون لإصدار جواز سفر خاص بفيروس كورونا، وذلك في ظل "وضع مقلق" بشأن تفشي الجائحة في أراضي السلطنة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للجنة مواجهة الوباء في السلطنة، قال وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، إن وضع الجائحة في السلطنة يتصاعد وإنه "مؤسف ومقلق للغاية".

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وأشار السعيدي إلى أن قرار منع إدخال القادمين من عدة دول بداية هذا الأسبوع يعود إلى وصول نسبة الإصابات بين القادمين من بعض الدول إلى 20%.

من جهته، كشف سيف بن سالم العبري، مدير عام المديرية العامة لمكافحة الأمراض المعدية، في المؤتمر نفسه عن مشاورات مع دول مجلس التعاون للاتفاق على استصدار "جواز سفر كورونا"، لمنحه للحاصلين على اللقاح.

وشرعت دول خليجية، منها السعودية وقطر، بإصدار جوازات سفر خاصة بالحاصلين على تطعيم ضد الوباء، لتمكينهم من السفر دون قيود.

المصدر: الخليج أون لاين