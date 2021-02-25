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ميركل: جوازات سفر التطعيم الرقمية ستكون متاحة على الأرجح قبل الصيف

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ميركل: جوازات سفر التطعيم الرقمية ستكون متاحة على الأرجح قبل الصيف
AFP ANNEGRET HILSE / POOL
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن شهادات التطعيم الرقمية التي تمكن الناس من السفر إلى أوروبا على الرغم من جائحة فيروس كورونا ستكون متاحة على الأرجح قبل الصيف.



وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي، بعد قمة افتراضية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "اتفق الجميع على أننا بحاجة إلى شهادة تطعيم رقمية".

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وأكدت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستحتاج حوالي ثلاثة أشهر لوضع الأساس الفني لمثل هذه الوثائق.

المصدر: رويترز 

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