جدل في مصر حول اختفاء صحفي فور عودته من تركيا

شهدت وسائل الإعلام المصرية حالة من الجدل بعد أنباء عن اختفاء الصحفي المصري جمال الجمل فور عودته من تركيا، حيث قالت إنه تم القبض عليه فور عودته من هناك.

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وقال الإعلامي المصري محمد الباز، في برنامجه "آخر النهار"، إن الكاتب جمال الجمل كان صحفيا بجريدة التحرير، وكان يكتب مقالات تهاجم الحكومة والدولة، وكتب ذات مرة مقالا انتقد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتصل الرئيس المصري آنذاك به لمناقشته فيما كتبه.

واستطرد أنه بعد ذلك، فوجئنا بأن جمال الجمل توجه إلى تركيا وانضم للعاملين بالإعلام التركي الموجه ضد مصر، موضحا أنه بعد فترة بدأ يكتب جمال الجمل عبارات تؤكد سوء أوضاعه في الخارج، وأنه مكتئب ومحبط، ويرغب في العودة لمصر.

واستكمل أن المعلومات التي يتم تداولها حتى الآن أن جمال الجمل عاد لمصر في 23 فبراير ولم يخرج من مطار القاهرة.

وأشار إلى أن المنطق يقول إن جمال الجمل كان ضمن كيان يهاجم مصر ويعمل ضدها من خلال القنوات الإخوانية، فمن الطبيعي أن يتم التحقيق معه فور وصوله، خاصة أنه لم يكن يقضي عطلة صيفية في باريس.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 9 سبتمبر 2014 مع الكاتب الصحفي جمال الجمل في مكالمة غير متوقعة لمدة 20 دقيقة لمناقشة القضايا التي طرحها الجمل في مقالاته بجريدة "التحرير" قبل إيقافها عن الصدور.

المصدر: الدستور + وسائل إعلام مصرية