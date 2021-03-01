 
مباشر

السيسي يطالب بتسوية النزاعات في إفريقيا

أخبار العالم العربي

السيسي يطالب بتسوية النزاعات في إفريقيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvhr

علق الرئيس المصري على النزاعات العسكرية في القارة الإفريقية التي تحدث خلال الآونة الأخيرة.

إقرأ المزيد
السيسي يوجه رسالة للكويت بشأن المصالحة مع قطر
السيسي يوجه رسالة للكويت بشأن المصالحة مع قطر

وقال الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح منتدى أسوان للسلام: "إنه يجب توحيد الجهود لدعم الآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات"

وتابع: "جائحة كورونا أسهمت بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم الأخطار الموجودة بالقارة الإفريقية، مما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات لمنع وتسوية النزاعات وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة".

وأوضح أن "تحقيق السلام يتطلب تحصين الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود وتمكينها من أداء المهام الموكلة لها ودفع عجلة التنمية".

المصدر: الوطن + اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا