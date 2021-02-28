الجيش السوري: الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق وأسقطت معظمها

أعلن مصدر عسكري سوري أن بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق تعرضت لعدوان صاروخي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل.

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وأوضح المصدر أنه في تمام الساعة 10:16 من مساء اليوم الأحد، "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض الأهداف في محيط دمشق" وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوزي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

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وكانت إسرائيل قصفت برشقات من الصواريخ في 15 من الشهر الجاري أهدافا في محيط دمشق، وقال مصدر عسكري في حينه إن إسرائيل نفذت عدوانها من الجولان السوري المحتل والجليل، وأن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

المصدر: سانا