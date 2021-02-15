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"سانا": صواريخ إسرائيلية مصدرها الجولان تستهدف دمشق والدفاع السوري يسقط معظمها

أخبار العالم العربي

Reuters
الدفاعات الجوية السورية
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الإسرئيلي أطلق رشقات من الصواريخ من الجولان مستهدفا بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق، وأن الجيش السوري أسقط معظمها.

وقال مصدر عسكري سوري للوكالة: "في تمام الساعة 1:18 فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من الجولان السوري المحتل والجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

المصدر: "سانا"

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