"سانا": صواريخ إسرائيلية مصدرها الجولان تستهدف دمشق والدفاع السوري يسقط معظمها
Reuters
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الإسرئيلي أطلق رشقات من الصواريخ من الجولان مستهدفا بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق، وأن الجيش السوري أسقط معظمها.
وقال مصدر عسكري سوري للوكالة: "في تمام الساعة 1:18 فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من الجولان السوري المحتل والجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق".
وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
المصدر: "سانا"