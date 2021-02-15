"سانا": صواريخ إسرائيلية مصدرها الجولان تستهدف دمشق والدفاع السوري يسقط معظمها

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن الجيش الإسرئيلي أطلق رشقات من الصواريخ من الجولان مستهدفا بعض الأهداف في محيط العاصمة دمشق، وأن الجيش السوري أسقط معظمها.

وقال مصدر عسكري سوري للوكالة: "في تمام الساعة 1:18 فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من الجولان السوري المحتل والجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

المصدر: "سانا"