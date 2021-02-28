الصحة الكويتية تدرس استثناء 4 فئات من الحجر المؤسسي

رفعت سلطات مطار الكويت الدولي، الأحد، توصيات جديدة إلى وزارة الصحة، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد.

وأشارت في توصياتها، إلى أن "هذه الفئات ستضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، شريطة إحضارهم فحص الـ(PCR) وحجرهم منزليا لمدة 14 يوما".

وأضافت: "الفئات الجديدة التي سيتم النظر في استثنائها جاءت بعد رصد حالات عدة وصلت مطار الكويت، وتتطلب وضعا استثنائيا، حيث تمت مراعاة بعض هذه الحالات".

وأوضحت: "هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية لدراستها واعتمادها"، مبينة أن "هناك فريقا مشكلا، من عدة وزارات يدرس أولا بأول أية حالات تحتاج إلى استثناء، ومن ثم ترفع توصيات اذا كانت تتطلب ذلك".

وتتضمن الفئات الجديدة:

1- المرضى الكويتيون الذين تعالجوا على نفقتهم الخاصة، ولم يتم ابتعاثهم للعلاج بالخارج، شريطة وجود شهادة دالة على ذلك من المكتب الصحي في الدولة مقر تلقي العلاج، حيث تتطلب هذه الحالات رعاية خاصة. 2- كبار السن من المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، حيث يصل البعض منهم الى البلاد، وهو مقعد غير قادر على الحركة وبالتالي تحتاج هذه الفئة لرعاية خاصة. 3- مرافقو الجثامين القادمون من الخارج. 4- ذوو الاحتياجات الذين يحتاجون رعاية خاصة.

المصدر: "القبس الكويتية"