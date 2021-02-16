وزير الصحة الكويتي: كورونا لن ينتهي وسيبقى معنا إلى يوم القيامة

رأى وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، أن "جائحة كورونا لن تنتهي وستبقى معنا إلى يوم القيامة"، مؤكدا أن "السبيل الوحيد للحماية منها هو التحصين".

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وقال باسل الصباح: "جميع الأطفال لن يستطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى لن تأخذه أيضا، ولكن بعض الإجراءات ستحد من انتشاره".

وتابع قائلا: "جملة أن هناك تخبطا في القرارات التي نتخذها أسمعها كثيرا...ولكن أنتم اذكروا لي أنني اتخذت مرة واحدة قرارا غير سليم"، مشيرا إلى أن "كل القرارات التي اتخذت كانت صحيحة، بدليل مؤشرات انتشار الوباء".

وأضاف: "الأنشطة التجارية...لسنا نحن سبب إغلاقها، وإنما هي توصية من منظمة الصحة العالمية، وقد نضطر إلى الإغلاق و⁧الحظر الكلي،⁩ للحد من انتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا".

وفي إطار الحديث حول "نقل عدوى فيروس كورونا من جنسيات معينة"، أكد الصباح أن هذا الأمر "غير صحيح"، موضحا أن 60%؜ من المصابين كويتيون".

وأردف: "المصابون بالعدوى...أعمار أكثرهم بين الـ18 والـ40 عاما، وقرار تخفيض فترات الأنشطة، هو بهدف تقليل فترة الاحتكاك بين الأشخاص".







المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية