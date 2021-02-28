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بن مبارك يبحث مع الزياني الأوضاع في اليمن والمنطقة

أخبار العالم العربي

بن مبارك يبحث مع الزياني الأوضاع في اليمن والمنطقة
وكالة سبأ
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بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك اليوم الأحد الوضع في اليمن والمنطقة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وأكد الوزير بن مبارك "على عمق العلاقات اليمنية-البحرينية وأهمية تفعيل العلاقات الثنائية وتنسيق مواقف البلدين ازاء التطورات السياسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وثمن بن مبارك "الموقف المبدئي لمملكة البحرين قيادة وشعبا في دعم الشرعية الدستورية لليمن ودعمها لجهود استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين المدعومة من إيران".

من جانبه أكد الزياني "على موقف البحرين الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية ووحدة وسلامه أراضيها ووقوفها المستمر الى جانب جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن".

وشدد كذلك على ضرورة "الحفاظ على سلامه الملاحة الدولية في البحر الاحمر وتدفق المساعدات الإنسانية"، مستنكرا بالوقت ذاته "تهديدات الملاحة البحرية من قبل الحوثيين خاصه في الحديدة".

وأشار الزياني إلى أهمية تنسيق المواقف السياسية المشتركة إزاء التطورات في اليمن والمنطقة، معربا عن استعداد البحرين تقديم كافة الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات التعاونية والتدريبية والتأهيلية.

المصدر: "سبأ"

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