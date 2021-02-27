تركي آل الشيخ يدعم ولي العهد السعودي على طريقته الخاصة

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا لأغنية خاصة من تأليفه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعبيرا عن مساندته ودعمه.

وأرفق آل الشيخ التغريدة بكلمات جاء فيها: "سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب... قائد ملهم قوي صاحب رؤية، رجل أفعال لا أقوال أتى نعمة من الله في توقيت صعب في المنطقة".

سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب ... قائد ملهم قوي صاحب رؤيه رجل افعال لا اقوال اتى نعمه من الله في توقيت صعب في المنطقه ... كاريزما نادره تجمع الهيبه والطيبه والوفاء والكرم والفروسيه والبطوله ... كلام من شخص شاف لا من شخص سمع 🇸🇦❤️ حفظك الله وعزك هذا حقك علينا 🇸🇦❤️🙏🏻 pic.twitter.com/59pIaRXyFT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2021

وأضاف: "كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسية والبطولة... كلام من شخص شاف لا من شخص سمع، حفظك الله وعزك هذا حقك علينا".

ونشر آل الشيخ، قبل أسبوع، صورة حديثة جمعته بولي العهد السعودي، أكد من خلالها أن "الصورة الحديثة التي جمعته بالأمير محمد بن سلمان هي أغلى تكريم له في حياته".

وقال: "أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي".

حفظك الله سيدي 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/kKYD0vz6E2 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2021



المصدر: "سبوتنيك" + تركي آل الشيخ "تويتر"