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تركي آل الشيخ يدعم ولي العهد السعودي على طريقته الخاصة

أخبار العالم العربي

تركي آل الشيخ يدعم ولي العهد السعودي على طريقته الخاصة
Reuters Bandar Algaloud
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا لأغنية خاصة من تأليفه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعبيرا عن مساندته ودعمه.

وأرفق آل الشيخ التغريدة بكلمات جاء فيها: "سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب... قائد ملهم قوي صاحب رؤية، رجل أفعال لا أقوال أتى نعمة من الله في توقيت صعب في المنطقة".

وأضاف: "كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسية والبطولة... كلام من شخص شاف لا من شخص سمع، حفظك الله وعزك هذا حقك علينا".

ونشر آل الشيخ، قبل أسبوع، صورة حديثة جمعته بولي العهد السعودي، أكد من خلالها أن "الصورة الحديثة التي جمعته بالأمير محمد بن سلمان هي أغلى تكريم له في حياته".

وقال: "أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي... حفظك الله سيدي".


المصدر: "سبوتنيك" + تركي آل الشيخ "تويتر"

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