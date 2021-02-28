المغرب يسجل 416 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
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أعلنت وزارة الصحة المغربية السبت، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 480 أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 483410 حالات.
وأشارت الوزارة أيضا، إلى تسجيل 7 وفيات مقابل 10 يوم الجمعة، ليصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 8615 حالة وفاة.
وبلغ عدد الأفراد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاحات الوقاية من الفيروس 3 ملايين و435 ألفا و997 في حين حصل أكثر من 161 ألفا على الجرعة الثانية.
المصدر: "رويترز"