المغرب يسجل 386 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 419 الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 482514 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 6 وفيات نزولا من 18 أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 8598 حالة.

وأكدت، تعافى 726 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 467541 شخصا.

وذكرت الوزارة، أن "عدد من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح للوقاية من (كوفيد-19)، بلغ 3 ملايين و160479 شخص، في حين بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية 43626 مواطنا".

المصدر: "رويترز"