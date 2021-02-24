المغرب.. 18 وفاة و419 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم الأربعاء، تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 446 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 482128 حالة.

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كما سجلت الوزارة 18 وفاة ارتفاعا من 15 يوم الثلاثاء، ليصل مجموع الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 8592 حالة.

ورصدت وزارة الصحة 710 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 466815.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد من تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح الوقاية من كوفيد-19 بلغ مليونين و911635، أما بالنسبة للجرعة الثانية فقد وصل عدد متلقيها إلى 37310 أشخاص.

المصدر: "رويترز"