العثماني ينفي استقالة وزير جراء زيارة محتملة لإسرائيل

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، علاقة طلب استقالة الوزير مصطفى الرميد بزيارة مرتقبة لوفد حكومي يترأسه العثماني إلى إسرائيل.

وفي تعليق عبر "فيسبوك"، نفى العثماني أن يكون سبب تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، طلب إعفائه من مهامه الوزارية مرتبطا بزيارة مرتقبة لوفد حكومي يترأسه إلى إسرائيل.

وكان العثماني قال في كلمة له خلال افتتاح أشغال اللجنة الوطنية لحزب "العدالة والتنمية" في وقت سابق، إن ما أشيع من أن سبب استقالة الرميد مرتبط بقرار زيارة وفد حكومي بقيادة رئيس الحكومة لإسرائيل مجرد "كذب وافتراء".

المصدر: "أغادير24"